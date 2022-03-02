У Харкові черга за безкоштовними продуктами
2 березня 2022 , 11:47Читать новость на русском
У Харкові жителі стоять у черзі за безкоштовними продуктами. Люди стоять біля супермаркету "Рост".
Відповідну інформацію стало відомо станом орієнтовно на 11:46 2 березня, повідомляє 24 канал. Люди стоять, попри те, що у місті можуть гатити цинічні орки ракетами.
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"Страшно, але ми вистоїмо"
Це Харків, черги за безкоштовними продуктами. "Страшно, але вистоїмо", – кажуть жінка в черзі,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що продукти постійно підвозять.
Люди стоять у черзі за продуктами в Харкові / Фото 24 канал
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