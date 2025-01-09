У Харкові черговий приліт: вдарили по цивільному підприємству

У Харкові вдень 9 січня був черговий приліт. Росія вдарила по цивільному підприємству.

По об'єкту ворог цілився БпЛА. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Росія атакувала Харків

"У Харкові черговий приліт. Попередньо БПЛА типу "Молнія" вдарила по цивільному підприємству у Немишлянському районі. На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", – повідомив Ігор Терехов.