У Харкові чули нову серію вибухів

Російські окупанти не припиняють атакувати українські міста та їхнє населення. Так, зранку 16 липня під прицілом ворога вкотре опинився Харків.

Там чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Вибухи у Харкові

Російські окупанти не припиняють терор Харкова. Зауважимо, що в області оголошена повітряна тривога.

Зокрема, о 9:16 в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вже о 9:27 у Харкові прогриміли вибухи.

У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– пишуть у Суспільному з посиланням на своїх кореспондентів.

Менше, ніж через 10 хвилин, а саме, о 9:35, в місті повторно пролунали вибухи. "У Харкові чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – ідеться в повідомленні Суспільного.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.