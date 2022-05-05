У Харкові чули вибухи: залишайтесь в укриттях

У Харкові ввечері 5 травня люди чують звуки вибухів. Над містом піднімається дим.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 19:32, а вибухи люди почули за 15 хвилин опісля.

Читайте також Окупанти спробували відновити позиції у Харкові та провалили наступ на Старий Салтів

Ймовірно, росіяни продовжили обстрілювати місто. Однак деталей поки не повідомляють.

Не виходьте з укриттів

Місцевих просять залишатись в укриттях, оскільки є серйозна небезпека. Нагадаємо, що повітряну тривогу в жодному рахі не можна ігнорувати. В укриття слід рушати одразу, коли почули сирену. Виходити можна лише після сигналу про відбій.

Харківщина – під постійними обстрілами

Росіяни щодня гатять по Харківській області. Вони завдають ракетних ударів та обстрілюють регіон з артилерії. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, під вогнем ворога регулярно опиняються крайні східні житлові райони Салтівка та Північна Салтівка.