Ворог атакував Харків: зафіксували "прильоти" у центрі міста

У Харкові у ніч на 16 липня чули вибухи. Місцеві повідомляють про щонайменше 3 вибухи.

Повітряну тривогу в області оголосили о 01:29. Телеграм-канали повідомляють про ймовірний обстріл регіону із ЗРК С-300.

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Харків опинився під обстрілом

Вибухи у місті підтвердив міський голова Ігор Терехов.

У Харкові чути вибухи,

– повідомив він.

Разом з тим, у Повітряних силах попередили, що ворог може атакувати область та місто балістичною зброєю. У поліції Харківщини також наголосили, що ворог знову прийнявся обстрілювати регіон. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишитися в укриттях.

"Суспільне" повідомляє, що у місті пролунало щонайменше 3 вибухи.

Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102.

Тривога на Харківщині лунала протягом години. Лише о 02:20 у місті та області повідомили про відбій загрози застосування балістичної зброї.

Зафіксували "прильоти" у центрі міста

Ігор Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова. На щастя, минулося без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає.

Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300,

– заявив мер.

Ворог продовжує тероризувати Харківщину