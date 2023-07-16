Ворог атакував Харків: зафіксували "прильоти" у центрі міста
У Харкові у ніч на 16 липня чули вибухи. Місцеві повідомляють про щонайменше 3 вибухи.
Повітряну тривогу в області оголосили о 01:29. Телеграм-канали повідомляють про ймовірний обстріл регіону із ЗРК С-300.
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Харків опинився під обстрілом
Вибухи у місті підтвердив міський голова Ігор Терехов.
У Харкові чути вибухи,
– повідомив він.
Разом з тим, у Повітряних силах попередили, що ворог може атакувати область та місто балістичною зброєю. У поліції Харківщини також наголосили, що ворог знову прийнявся обстрілювати регіон. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й залишитися в укриттях.
"Суспільне" повідомляє, що у місті пролунало щонайменше 3 вибухи.Зверніть увагу! Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102.
Тривога на Харківщині лунала протягом години. Лише о 02:20 у місті та області повідомили про відбій загрози застосування балістичної зброї.
Зафіксували "прильоти" у центрі міста
Ігор Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано "прильоти" у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова. На щастя, минулося без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає.
Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300,
– заявив мер.
Ворог продовжує тероризувати Харківщину
- За інформацією Харківської ОВА, минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Козача Лопань, Нескучне, Тернова, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка, Фиголівка та інші.
- Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.
- В області також триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 11 гектарів території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.