У Харкові чули вибухи

Росіяни продовжують тероризувати мирні міста України. Зокрема, 26 червня під ударом в черговий раз опинився Харків.

Повідомляють про серію вибухів у місті. Ймовірно, влучання були за межами міста.

Дивіться також Пошкоджена площа понад 20 тисяч квадратних метрів: наслідки страшного удару по Одесі

Що відомо про вибухи

Першими про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного.

У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно, влучання були за межами міста,

– написали там.

Зауважимо, що раніше в Повітряних силах повідомляли про пуски КАБів тактичною авіацією Росії на Харківщину.

Наразі влада не надала офіційних коментарів щодо причини вибухів на Харківщині.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі

До слова, 25 червня в Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по житловій забудові одного з найбільших районів міста. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.