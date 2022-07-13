У Харкові й Запоріжжі чути вибухи: на Сході – повітряна тривога

Ввечері 13 липня у Харкові та Запоріжжі жителі чують звуки вибухів. Перед цим в регіонах оголосили повітряну тривогу.

Людям слід залишатись в укриттях, поки не оголосять відбій. Про тривогу у Харкові повідомили о 23:57. Фактично за хвилину надійшла інформація про звуки вибухів.

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Згодом повідомили про вибухи на Запоріжжі. Наразі офіційних коментарів від влади немає.

Де оголосили тривогу

Харківська область,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Луганська.

Нагадаємо, що в жодному разі не можна публікувати у мережу фото та відео вибухів чи "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

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росіяни 12 липня вдарили по Індустріальному району Харкову. У різних місцях виникло 6 пожеж. Їх загасили. Також 5 людей зазнали поранення.

У Запоріжжі 13 липня приблизно о 14:30 прозвучали вибухи. Тоді повітряну тривогу оголосили по всій країні. В ОВА підтвердили – були 2 "прильоти": 2 крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств, розташованих в Дніпровському районі, там виникла пожежа. Наразі відомо про 7 постраждалих. Щоправда, ця кількість може зрости, адже під завалами ще можуть бути люди.

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