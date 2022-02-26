У Харкові чутно артилерію, "Гради" та літак

Російські окупанти продовжують наступ на українські території. Цього разу під загрозою вчергове опинився Харків.

У місті знову неспокійно. З'явилась інформація, що на вулицях чутно артилерію, "Гради" та навіть літак.

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Повідомляють про вибухи по місту

Повідомляють також про те, що у Харкові поновилися вибухи. Їх помітили на північному сході міста – районі Салтівці. Зокрема, небезпека є і на іншій території міста.

Люди зазначають про загрозу і в Харківській області. Є можливі російські танки на блокпості у селищі міського типу Пісочин.

Раніше у Харкові оголошували повітряну тривогу. Усіх містян закликали негайно сховатися в укриттях. Сирени попереджали про небезпеку.



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