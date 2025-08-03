Українські захисники на фронті відчувають надважкі навантаження та перебувають у постійному напруженні. Тому для них дуже важливо отримати можливість психологічно розвантажитись та відновитись. Таку можливість вони можуть отримати на майстер-класі з гончарства.

Творчі зайняття з військовослужбовцями, що перебувають на передовій, а також з тими, хто проводить реабілітацію, проводить майстриня з гончарства з Харкова. Як відбувається цей процес та які емоції він викликає у наших захисників, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Як гончарство допомагає розвантажитись військовим?

Військовослужбовці з 13 бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" відвідали в Харкові майстер-клас з гончарства. Більшість з них служать з 2022 року – з самого початку повномасштабного вторгнення – і таке розвантаження для них вкрай важливе.

Щойно вони беруть до рук глину, у них змінюється настрій, на обличчях з'являються посмішки, вони жартують, спілкуються, і впродовж години, що триває майстер-клас, вони перемикають свою увагу.

Це хлопці з оперативного батальйону – простими словами це – піхота. Вони перебувають на позиціях. Цей майстер-клас – відпочинок для їхньої нервової системи, адже, коли працюєш руками з глиною, голова відпочиває та знімається стрес,

– пояснила Дана, офіцер відділення психологічного забезпечення 13 БрОП НГУ "Хартія".

Костянтин, стрілець 13 БрОП НГУ "Хартія", розповів, що вперше працює з глиною. Свій виріб – солянку – планує використовувати на солдатській кухні.

Серйозні військові – гранатометники, стрільці, кулеметники – на майстер-класі ліплять з глини "космічних" котів, символічні сувеніри, горнятка, з яких будуть пити ранкову каву у бліндажах.

Це буде кіт з глини. Назву його "Хартія", щоб було тематичне ім'я,

– розповів боєць 13 БрОП НГУ "Хартія" Олег.

Захисники, більшість з яких з Дніпропетровщини, воювали в Луганській та Донецькій області, а зараз оберігають Харківщину, розповідають, що глина з окопів, які вони рили, мала б піти на створення красивої кераміки.

Чи корисне заняття гончарством для реабілітації військових?

Один з учасників майстер-класу – кулеметник 13 БрОП НГУ "Хартія" Євген – до повномасштабного вторгнення видобував корисні копалини. Для нього працювати з глиною було чимось особливим і символічним.

Я по життю зв'язаний з глиною, бачив різні її види, адже працював в кар'єрі. У мене колесо, яке копає глину на глибині 12 метрів – як п'ятиповерховий будинок. Але саме такої глини, з якою працюю на майстер-класі, у нас нема,

– сказав Євген.

Він наголосив, що сподівається на нашу перемогу і коли повернеться додому, продовжить працювати з глиною.

Заняття з гончарства дозволяє хоча б на годину відволіктися від війни. Проте про сім'ю продовжую думати завжди,

– додав Євген.

Проводить такі майстер-класи пані Ольга, художниця-керамістка, яка наважилася після початку війни відкрити у Харкові власний бізнес, скориставшись певною державною програмою. Вона має найманих працівників, яких забезпечує робочими місцями, і впроваджує багато соціальних програм для дітей певних категорій, для військових.

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Гончарство, за словами художниці-керамістки, дає дуже багато всього. Насамперед це розвиває моторику, а також дає сенсорне відновлення, тому що військові, які перебувають на реабілітації, працюють на гончарному крузі та до них повертається вила рук.

Коли ліплять з глини, сидячи за столом, це більше релаксуючий процес. Все відбувається поступово, людина не стресує. А на кругах трошки інакше. Там потрібна сила. Коли до нас приходять хлопці з травмами спини чи рук, вони розробляють м'язи та набираються сили,

– зазначила пані Ольга.

Тому такі майстер-класи – це допомога українським бійцям, які утримують на передовій наше нормальне життя.