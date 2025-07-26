У Харкові та Дніпрі – серія вибухів: Росія атакує балістикою

Уночі 26 липня у низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. Відомо про влучання у Харкові та Дніпрі.

О 01:28 Повітряні сили повідомили про небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння з півдня, передає 24 Канал.

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Куди ворог вдарив балістичними ракетами?

Військові попередили про рух ракет у напрямку Дніпра, Кам'янського, Кременчука та Харкова.

У Харкові та Дніпрі було чути серію вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що було два ракетні удари за межами міста та один – у місті. Влучання сталося у Київському районі.

О 01:39 Повітряні сили попередили про нову швидкісну ціль на Харківщині. Вона попрямувала на Дніпро, де пролунали нові вибухи. Монітори пишуть, що у місті дуже гучно.