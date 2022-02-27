У Харкові горить газопровід після удару окупантів: перші відео

У мікрорайоні Данилівка, що в Харкові, унаслідок атаки рашистів загорівся газопровід. Відео пожежі публікують у мережі.

Очевидці діляться, що вибух у Харкові був дуже потужним. Унаслідок удару російських загарбників загорівся газопровід, повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

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Відео пожежі із "грибоподібним" стовпом вогню й диму стурбували мережу. Та Держспецзв'язку застерегло від дезінформації: це НЕ був ядерний удар, хоча вибух і схожий на нього.

Імовірно, йдеться таки про перебитий газопровід, проте речник управління ДСНС Євген Василенко наразі остаточно не підтвердив цю інформацію. У коментарі "Суспільне. Харків" він пояснив, що через російські обстріли рятувальники не можуть дістатися до місця пожежі.

Горить газопровід у Харкові: відео з місця подій

Чим саме окупанти поцілили в газопровід, наразі не відомо:

У момент вибуху ніч можна було сплутати із днем:

Раніше місцеві мешканці відзначали, що саме в ніч на 27 лютого у місті лунають найпотужніші вибухи з початку російського вторгнення. Загарбники продовжують цинічно обстрілювати не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й б'ють по житлових кварталах.

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