У Харкові – катастрофа: місто руйнують за прямою вказівкою Путіна
Джерело:телеканал "Рада"
Радник міністра внутрішніх справ під час одного з включень зазначив, що в Харкові катастрофічна ситуація. Ба більше, окупанти руйнують місто за прямою вказівкою Володимира Путіна.
Про це Вадим Денисенко розповів в ефірі телеканалу "Рада". Він також зазначив, що в місті не вщухають ані обстріли, ані пожежі.
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Харків руйнують за прямою вказівкою Путіна
Найболючіша наша точка – місто Харків. У Харкові – катастрофа. Сьогодні знову були обстріли, знову були пожежі, знову руйнується місто за прямою вказівкою Володимира Путіна,
– підкреслив він.
Також радник міністра зазначив, що під ранок були обстріли Києва. Крім того, ворожі війська влучили в один із промислових об'єктів у Шостці. Наразі рятувальники вже працюють на місці та гасять пожежу.
Вадим Денисенко також наголосив на тому, що у Сумщині поки не погоджені гуманітарні коридори. Існує висока ймовірність, що окупанти пропонуватимуть евакуацію, щоб:
- вивезти людей до Росії,
- прикриватися ними, наче "живим щитом".
Тож містян він попросив очікувати на офіційне повідомлення від влади.
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