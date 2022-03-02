У Харкові крилата ракета влучила у будівлю міськради
2 березня 2022 , 13:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Романа Семенухи
Харків перебуває під ворожими авіадурами. Тепер ворог ракетою влучив у міську раду.
Ані про постраждалих, ані про жертв наразі нічого не відомо. Місто перебуває під потужними обстрілами.
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Вибухи чути у багатьох районах міста
Також люди повідомляють про авіаналіт в інших районах. Ворог обстріляв Харківську телевишку. Вибухи чути на великій частині міста. Місцевих жителів просять не покидати укриття, адже обстріл не припиняється.
Снаряд прилетів і у Палац праці. Тепер у всіх будівлях навколо повибивало вікна.Зверніть увагу! Напередодні ворог здійснив авіаудар по найбільшій площі України – майдані Свободи. Фактично зруйнована Харківська ОДА, пошкоджена Філармонія, Оперний театр та житлові будинки. Є багато загиблих та постраждалих.
Дивіться моторошне відео з Харкова:
Як виглядає центр Харкова: