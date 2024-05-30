У Харкові лунають вибухи: Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації

Поки що немає інформації про можливі влучання в місті. Що наразі відомо про вибухи в Харкові увечері 30 травня – розкаже 24 Канал.

Бойові дії у Харківській області тривають. Утім, Силам оборони вдалося частково перерізати логістичні маршрути ворога.

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Що відомо про вибухи в місті

Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали Повітряні сили о 17:15.

О пів на восьму мер міста Ігор Терехов повідомив про вибухи в Харкові.

"У Харкові гучно. Будьте обережні!" – закликав він.

Поліція Харківщини також написала про те, що в місті чути вибухи. Там традиційно закликали не залишати укриття до відбою сигналу про повітряну тривогу. Якщо ж побачили влучання ворожих снарядів і постраждалих від прильотів – слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Моніторингові канали попередили, що можливі повторні пуски в бік Харкова.

Наразі немає інформації про можливі влучання та наслідки обстрілу Харкова. 24 Канал доповнить цю новину, щойно з'являться нові дані.

До слова, зараз тривогу оголошено тільки в Харківській області. Не нехтуйте безпекою та будьте в укриттях!