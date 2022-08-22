У Харкові та Миколаєві пролунали вибухи, у мережі повідомляють про пожежу у Нікополі

У Харкові станом на 02:50 22 серпня повідомили про вибухи. Повітряна тривога розпочалася о 02:50 та тривала до 03:30.

Упродовж останніх 12 годин повітряна тривога у Харкові, де запроваджують затяжну комендантську годину, лунала декілька разів. Близько 21:10 Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли Київський район міста.

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Згодом стало відомо, що постраждала одна людина. Деталей про її стан наразі не розкривають.

Як минає ніч на 22 серпня в Україні

Близько 00:26 повідомили про вибухи у Нікополі.

Інформацію про вибухи у Харкові близько 02:50 не підтвердили та не спростували.

Окрім того, у мережі повідомили, що близько 03:02 вибухи чули жителі Миколаєва. За 3 хвилини до того в області оголосили повітряну тривогу.