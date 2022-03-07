Над Харковом пролетів винищувач: містян просять не покидати укриття

Житлові будинки Харківщини продовжують потерпати від ударів ворожої техніки. Авіанальоти окупанта не припиняються вже декілька днів.

Так, 7 березня мешканці Салтівського житлового масиву у Харкові повідомили, що над їхнім районом пролетів ворожий винищувач.

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Попри те, що Національна гвардія України з переносного зенітно-ракетного комплексу, продовжує повідомляти про збиття ворожих винищувачів у місті та області, містян наполегливо просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що вчора над Харковом вдалося збити російський винищувач. Палаючі рештки літака окупантів падали під радісні вигуки місцевих.

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