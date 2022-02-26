У Харкові Нацгвардія взяла в полон цілу розвідгрупу ворога
Джерело:фейсбук Національної гвардії України
У Харкові гвардійці взяли в полон розвідувальну групу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.
При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони GGG кал.308 Win, тактичне спорядження, гроші та документи.
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А також список особового складу ОМОН "Вимпел" Росгвардії, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях "Заслон – 2022".
У Харкові Нацгвардія взяла в полон цілу розвідгрупу ворога: фото
Додамо, що російські військові під Черніговом спеціально зливають пальне з бензобаків. Все через те, що вони не хочуть йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України.
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