У Харкові обрали нову назву Московського проспекту
Джерело:фейсбук Юрія Сидоренка
У Харкові перейменують Московський проспект. Тепер він називатиметься на честь Героїв Харкова.
Такий варіант пропонуватимуть підтримати на засіданні міської ради. Про це повідомив директор департаменту Харківської міськради зі зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.
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Міськраді запропонують 4 назви
Крім Московського проспекту, в Харкові пропонують перейменувати ще Московський район, Бєлгородське шосе і Бєлгородський спуск. Зміни, які висуватимуть на голосування у міській раді, виглядають так:
- Московський район – Салтівський;
- Бєлгородське шосе – Харківське шосе;
- Бєлгородський спуск – вулиця Героїв Рятувальників.
Голосування за нові назви відбудеться 11 травня.
У Києві перейменовують станції метро
9 травня завершилося голосування за перейменування 5 станцій метро в столиці. То ж за рішенням громадськості наступні станції метро отримають нові назви:
- "Берестейська" – "Бучанська";
- "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса";
- "Героїв Дніпра" – "Героїв України";
- "Мінська" – "Варшавська";
- "Дружби народів" – "Ботанічна".
Голосування проводили у 2 етапи. У першому українці пропонували свої назви, а в другому голосували уже за один із найкращих запропонованих варіантів. Однак у КМДА розповіли, що були доволі незвичні та екзотичні назви, які пропонували для цих станцій. Наприклад
- станцію "Мінську" пропонували перейменувати на "Борщ", "Реактивних гусей" та "Тракторну".
- назву "Героїв Дніпра" пропонували змінити на "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків". Ще одним варіантом була назва "Червоної калини";
- "Берейстейську" пропонували перейменувати на "Паляниця";
- "Дружби народів" запропонували перейменувати на "Чорнобаївську" або "Байрактарську".
У Львові теж будуть дерусифіковувати назви
Заступник мера Львова Андрій Москаленко оприлюднив перелік з 35 вулиць, які вже найближчим часом можуть перейменувати. Здебільшого, це вулиці названі на честь російських діячів. Робоча група щодо цього питання уже розпочала свою роботу.
Після цього відбудуться громадські слухання, а вже опісля запропоновані назви внесуть на розгляд Львівської міської ради.
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