У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

11 травня 2022 , 08:42
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Джерело:

фейсбук Юрія Сидоренка

У Харкові перейменують Московський проспект. Тепер він називатиметься на честь Героїв Харкова.

Такий варіант пропонуватимуть підтримати на засіданні міської ради. Про це повідомив директор департаменту Харківської міськради зі зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

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Міськраді запропонують 4 назви

Крім Московського проспекту, в Харкові пропонують перейменувати ще Московський район, Бєлгородське шосе і Бєлгородський спуск. Зміни, які висуватимуть на голосування у міській раді, виглядають так:

  • Московський район – Салтівський;
  • Бєлгородське шосе – Харківське шосе;
  • Бєлгородський спуск – вулиця Героїв Рятувальників.

Голосування за нові назви відбудеться 11 травня.

У Києві перейменовують станції метро

9 травня завершилося голосування за перейменування 5 станцій метро в столиці. То ж за рішенням громадськості наступні станції метро отримають нові назви:

  • "Берестейська" – "Бучанська";
  • "Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса";
  • "Героїв Дніпра" – "Героїв України";
  • "Мінська" – "Варшавська";
  • "Дружби народів" – "Ботанічна".

Голосування проводили у 2 етапи. У першому українці пропонували свої назви, а в другому голосували уже за один із найкращих запропонованих варіантів. Однак у КМДА розповіли, що були доволі незвичні та екзотичні назви, які пропонували для цих станцій. Наприклад

  • станцію "Мінську" пропонували перейменувати на "Борщ", "Реактивних гусей" та "Тракторну". 
  • назву "Героїв Дніпра" пропонували змінити на "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків". Ще одним варіантом була назва "Червоної калини";
  • "Берейстейську" пропонували перейменувати на "Паляниця";
  • "Дружби народів" запропонували перейменувати на "Чорнобаївську" або "Байрактарську".

У Львові теж будуть дерусифіковувати назви

Заступник мера Львова Андрій Москаленко оприлюднив перелік з 35 вулиць, які вже найближчим часом можуть перейменувати. Здебільшого, це вулиці названі на честь російських діячів. Робоча група щодо цього питання уже розпочала свою роботу.

Після цього відбудуться громадські слухання, а вже опісля запропоновані назви внесуть на розгляд Львівської міської ради.

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Автор: Іван Магуряк