У Харкові обрали нову назву Московського проспекту

У Харкові перейменують Московський проспект. Тепер він називатиметься на честь Героїв Харкова.

Такий варіант пропонуватимуть підтримати на засіданні міської ради. Про це повідомив директор департаменту Харківської міськради зі зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

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Міськраді запропонують 4 назви

Крім Московського проспекту, в Харкові пропонують перейменувати ще Московський район, Бєлгородське шосе і Бєлгородський спуск. Зміни, які висуватимуть на голосування у міській раді, виглядають так:

Московський район – Салтівський;

Бєлгородське шосе – Харківське шосе;

Бєлгородський спуск – вулиця Героїв Рятувальників.

Голосування за нові назви відбудеться 11 травня.

У Києві перейменовують станції метро

9 травня завершилося голосування за перейменування 5 станцій метро в столиці. То ж за рішенням громадськості наступні станції метро отримають нові назви:

"Берестейська" – "Бучанська";

"Площа Льва Толстого" – "Василя Стуса";

"Героїв Дніпра" – "Героїв України";

"Мінська" – "Варшавська";

"Дружби народів" – "Ботанічна".

Голосування проводили у 2 етапи. У першому українці пропонували свої назви, а в другому голосували уже за один із найкращих запропонованих варіантів. Однак у КМДА розповіли, що були доволі незвичні та екзотичні назви, які пропонували для цих станцій. Наприклад

станцію "Мінську" пропонували перейменувати на "Борщ", "Реактивних гусей" та "Тракторну".

назву "Героїв Дніпра" пропонували змінити на "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків". Ще одним варіантом була назва "Червоної калини";

"Берейстейську" пропонували перейменувати на "Паляниця";

"Дружби народів" запропонували перейменувати на "Чорнобаївську" або "Байрактарську".

У Львові теж будуть дерусифіковувати назви

Заступник мера Львова Андрій Москаленко оприлюднив перелік з 35 вулиць, які вже найближчим часом можуть перейменувати. Здебільшого, це вулиці названі на честь російських діячів. Робоча група щодо цього питання уже розпочала свою роботу.

Після цього відбудуться громадські слухання, а вже опісля запропоновані назви внесуть на розгляд Львівської міської ради.

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