У Харкові з пансіонату для літніх евакуйовують 40 стареньких
17 березня 2022 , 19:29Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
На Харківщині, яка постійно перебуває під обстрілами окупантів, спецпризначенці допомагають літнім людям. 40 пенсіонерам, які можуть самостійно пересуватись, допомогли з евакуацією.
Передусім правоохоронці опікуються постояльцями пансіонатів для літніх людей. Спецпризначенці 17 березня разом з волонтерами навідались до двох таких закладів.
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Пенсіонерам, які можуть пересуватись, допомогли з евакуацією
Правоохоронці привезли для стареньких необхідні ліки, продукти, воду, предмети гігієни. Пенсіонерів, які можуть пересуватись, евакуювали до безпечного регіону.
Літніх людей привезли на залізничний вокзал, звідки їх й чекає дорога до Львова. Евакуювати вдалось близько 40 осіб.
Яка була ситуація в Харкові 17 березня: дивіться у відео