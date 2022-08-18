У багатьох областях України лунала повітряна тривога: ворог під ранок знову вгатив по Харкову

Рано-вранці 18 серпня у Харкові знову оголосили повітряну тривогу. Невдовзі в місті пролунали потужні вибухи.

Попередні вибухи лунали після 21:00. Тоді окупанти поцілили по гуртожитку на Салтівці.

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У багатьох областях була повітряна тривога

Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 4:30 в багатьох областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Київській області;

Чернігівській області.

Також повітряна тривога досі триває на Луганщині. Її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 135 днів тому.

У Харкові лунали вибухи

Під час повітряної тривоги обов'язково слід перебувати у безпечному місці. Якщо поблизу укриття немає, рятувальники радять користуватися "правилом двох стін". Для цього необхідно піти в кімнату, в якій немає вікон, всередині квартири та перебувати біля опорної стіни.

Буквально через 2 хвилини після оголошення повітряної тривоги у Харкові почали чути вибухи. За словами місцевих жителів, спершу їх було щонайменше 5.

Пізніше нібито прилетіли ще 3 ворожі ракети. Попередньо, одна з них вибухнула в повітрі. Згодом інформацію про вибухи прокоментував і мер Харкова Ігор Терехов.

О 4:32 – перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет – пожежа,

– зауважив міський голова.

Терехов додав, що інформація щодо ударів наразі уточнюється.

"Вибухів було не менше п'яти, тож географія влучань може розширитися", – підсумував мер.

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Після вибухів розпочалася пожежа

Після вибухів у низці місцевих телеграм-каналів повідомили, що на місці чергового влучання російської ракети почалася потужна пожежа.

За словами місцевих жителів, величезну хмару диму видно над усім містом.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що внаслідок російських ракетних ударів спалахнули кілька пожеж.

Наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях,

– зазначив голова ОВА.

Він закликав усіх харків'ян та жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не покидати укриттів до повідомлення про її скасування.

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О 4:56 повітряну тривогу на Харківщині скасували. Також загроза ворожого обстрілу зникла на Полтавщині, Запоріжжі, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині, окрім Нікопольської громади.