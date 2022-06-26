У Харкові з-під завалів унаслідок обстрілу відкопали подружжя: приголомшливе відео

Уночі проти 26 червня росіяни обстріляли житловий сектор Харкова. Внаслідок повітряної атаки постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, а також лікарня.

Як повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області, руйнування зафіксовані у Холодногірському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова. Рятувальники ліквідували 3 пожежі та врятували з-під завалів 2 людей.

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Подружжя Біденків про руйнування свого будинку

Житловий будинок у Холодногірському районі, куди потрапили російські ракети, належав кільком господарям. Проте на час атаки вдома були лише Ольга та Ігор Біденко. Діти та онуки подружжя евакуювалися до Німеччини, сусіди – у західні регіони.

Наслідки обстрілу / Фото ДСНС

Чоловік розповів, що все відбулося дуже швидко. Вони із дружиною навіть не встигли перейти до укриття.

Одна секунда – і нас засипало… Навіть звука влучання не чули. Повітряна тривога – і одразу цегла на голову впала. Всередині стіни всі залетіли до нас у спальню. Вона на першому поверсі у глибині будинку,

– розповідає Ігор.

Під завалами подружжя пробуло близько години. Вибратися самостійно не було можливості, оскільки впали дві великі стіни, прохід перекрила також стеля і дерев'яні балки.

Рятувальники, за словами потерпілих, прибули швидко. За допомогою техніки швидко розібрали завали, саме подружжя.

Порятунок подружжя з-під завалів зруйнованої двоповерхівки у центрі міста: як це було

Подружжя розповіло, що усе своє життя присвятили будівництву будинку для великої родини – працювали над ним 28 років. Попри те, що російські окупанти зруйнували усе, що їм належало, сім'я не впадає у відчай.

Я рада, що ми залишилися живими й у нас буде змога побачити онуків після війни,

– розповіла Ольга.

На думку подружжя, будинок не підлягає відновленню.

Подружжя про порятунок: дивіться відео

Наразі прокуратура Харківщини почала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Наразі розпочато розслідування / Фото Харківська обласна прокуратура

Нові прильоти у Харкові

Росія знову атакувала Харків у ніч проти 26 червня. Відомо, що:

о 22:44 25 червня у місті пролунати сирени;

вже орієнтовно о 22:56 місцеві мешканці повідомили про вибухи в Індустріальному районі міста.

Згодом о 23:45 був відбій повітряної тривоги, проте вже о 00:14 26 червня сирени знову увімкнули. Тоді ж пролунали нові вибухи на північному сході Харкова.

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