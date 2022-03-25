У Харкові попрощалися з Борисом Романченком, який пережив німецьких, але не російських фашистів

25 березня 2022 , 00:03
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Сьогодні, 24 березня, у Харкові попрощалися з 96-річним Борисом Романченком. 21 березня у його будинок прилетів ворожий снаряд.

Квартира 96-річного чоловіка, як і весь поверх, вигоріли вщент. На жаль, від Бориса Романченка залишилися лише кістки.

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Знайти останки вдалося з другої спроби. 

Що варто знати про Бориса Романченка:

  • Борис Романченко пережив Голодомор та Другу світову війну.
  • Він був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен. 
  • Впродовж життя активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. 

Але 21 березня 2022 року його життя забрали "рашисти".

Прощання з Борисом Романченком: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт