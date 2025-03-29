29 березня, 21:58
У Харкові пошкоджено житлові будинки, ТЦ, медзаклад та офіс
Росія продовжує вечірній терор мирних українських міст. 29 березня ворог обрав за жертву Харків, там 6 влучань.
Що відомо про влучання по Харкову
Ігор Терехов написав, що ворожі БпЛА влучили за шістьма адресами. На 22:09 кількість поранених зросла до 15. Відомо і про одного загиблого.
За попередніми даними, серед об'єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля,
– написав він.
Як згодом повідомив Терехов, на місці одного з прильотів під завалами перебуває людина. Триває рятувальна операція.