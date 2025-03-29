У Харкові пошкоджено житлові будинки, ТЦ, медзаклад та офіс

Росія продовжує вечірній терор мирних українських міст. 29 березня ворог обрав за жертву Харків, там 6 влучань.

Що відомо про влучання по Харкову

Ігор Терехов написав, що ворожі БпЛА влучили за шістьма адресами. На 22:09 кількість поранених зросла до 15. Відомо і про одного загиблого.

За попередніми даними, серед об'єктів, що зазнали пошкоджень, – торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля,

– написав він.

Як згодом повідомив Терехов, на місці одного з прильотів під завалами перебуває людина. Триває рятувальна операція.