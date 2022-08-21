Окупанти завдали 3 удари по Київському району Харкова: виникла пожежа

Приблизно о 20:55 у Харкові місцеві мешканці повідомили про вибухи. Проте сигналу ракетної небезпеки ще не було.

Повітряна тривога у місті пролунала приблизно о 20:57. Мер Харкова Ігор Терехов о 21:20 повідомив, що росіяни влучили у Київський район міста.

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Влада закликає не фотографувати та фільмувати ворожі влучання. Якщо кадри потраплять у мережу, то це допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Попередньо три "прильоти". Також є інформація про пожежу в одному з нежитлових об'єктів і в приватному будинку,

– написав Терехов.

Радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова зазначила, що відомо про одну поранену людину.

Затяжна комендантська година

На Харківщині посилюють комендантську годину. Вона триватиме з 22 на 23 серпня вона з 19:00 до 7:00. Проте з 23 і до 25 серпня комендантську годину запровадили з 19:00 23 серпня по 7:00 25 серпня. Тобто загалом вона триватиме 36 годин.

Такі заходи безпеки потрібні, оскільки на День Незалежності є вищий ризик провокацій від російських вбивць. Крім цього, вживають заходи, щоб посилити обороноздатність міста та області.

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росіяни вбили у людей у гуртожитку Харкова

Окупанти 17 серпня після 21:00 обстріляли харківську Салтівку. Ракета "Калібр" влучила в гуртожиток, де перебували 30 мирних мешканців. Будівлю зруйнували вщент.

Станом на 19 серпня рятувальники знайшли під руїнами 18 тіл. Відомо, що 4 людей вдалось врятувати.

Наталія Попова зазначила, що поранення отримали 45 осіб. Серед них є діти.

"Троє з них зараз перебувають у лікарні. Деяким допомогу надали на місці. Більшість пацієнтів – середньої тяжкості. Однак є вкрай важкі. На жаль, одна людина загинула після прибуття до лікарні. Його реанімували 20 хвилин", – сказала Попова.

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