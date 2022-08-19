Атаковані кілька районів Харкова: мер підтвердив ракетний обстріл
Джерело:телеграм Ігоря Терехова
Жителі Харкова повідомили про потужні вибухи під ранок 19 серпня. росіяни атакували ракетами одразу декілька районів міста.
Це вже підтвердив мер міста Ігор Терехов. Ввечері напередодні теж повідомляли про вибухи в Харкові, проте тоді не було інформації про наслідки.
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Що сказав Терехов про обстріл
Окупанти завдали удару по Київському, Слов'янському та Немишлянському районах міста. В одному з них ракета влучила в житлову будівлю. Попередньо, без постраждалих. "Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там пожежа", – підсумував мер.Важливо! Трохи згодом радниця мера Наталя Попова повідомила, що внаслідок обстрілу, на жаль, є одна жертва.
Можна було оглухнути, – місцеві про вибухи
Відповідно до публікацій у мережі, у деяких районах Харкова відключилося електропостачання. Відбій тривоги в регіоні почався вже о 06:17.
Про пожежу повідомляли й у мережі. Харків'яни вказували, що над частиною міста здійнялася хмара диму.
Від перших вибухів у місті можна було буквально оглухнути,
– написали жителі міста.
Вночі атакували Нікополь
Цієї ж ночі пролунали вибухи в Нікополі на Дніпропетровщині. Голова райадміністрації Євген Євтушенко підтвердив, що місто вкотре потерпає від атаки. Росіяни били по центральній частині населеного пункту ствольною артилерією.
Також лунали після тривоги вночі вибухи в Миколаєві. Наразі достеменно невідомо, що слугувало їхньою причиною. Проте жителі окупованого Херсону писали, що чули вибухи, які схожі на "вильоти" з російських установок.
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