У Харкові приліт дрона "Молнія" по багатоповерхівці, – Терехов

Вранці 29 червня росіяни атакували Харків дроном "Молнія". Ворожий безпілотник влучив по житловому масиву.

З осені 2024 року окупанти регулярно використовують нові дрони "Молнія" для ударів по прифронтових містах, особливо Харкову. Цей безпілотник є дешевим і примітивним, проте здатний переносити від 3 до 5 кілограмів вибухівки, передає 24 Канал.

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Наслідки атаки на Харків

О 08:03 Ігор Терехов розповів, що по "одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова" вдарив безпілотник типу "Молнія.

Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило,

– йдеться у повідомленні міського голови.

Нагадаємо, що надвечір 28 червня росіяни атакували передмістя ударними дронами. На місці прильоту виникла пожежа, горів приватний будинок.

До слова, у ніч проти 29 червня Росія здійснила масований комбінований обстріл України. Значна частина ворожих повітряних засобів була спрямована на Захід. На Львівщині противник цілився в об'єкти критичної інфраструктури.