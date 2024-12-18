У Харкові прогриміла серія вибухів

Ввечері 18 грудня у Харкові пролунали вибухи. Незадовго до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на Харків

У Харкові о 20:02 було чутно серію вибухів, повідомляють журналісти. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 19:51.

Незадовго після оголошення тривоги Повітряні сили написали про ворожий БпЛА на сході Харківщини. Зазначалося, що він взяв західний курс.

За данними місцевих пабліків, вибухи стали наслідком бойової роботи ЗСУ в області/передмістю. Гучні звуки досягли й безпосередньо міста.