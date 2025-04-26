У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою "Шахедів"
Російські окупанти не припиняють терор Харкова. Так, в місті зранку 26 квітня пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
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Вибухи в Харкові
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Зранку о 6:06 в Харкові було гучно. Міський голова повідомив про вибух. Через хвилину він проінформував про ще один вибух в місті.
Харків під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні!
– вказав він.
Буквально відразу через декілька хвилин, о 6:10, Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова.
За його словами, на місці влучання зафіксовано дим.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що російські війська ще з вчораншнього вечора запустили ударні БпЛА по регіонах України. Станом на 6:18 26 квітня в низці областей триває загроза атаки "Шахедами".