У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою "Шахедів"

Російські окупанти не припиняють терор Харкова. Так, в місті зранку 26 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Вибухи в Харкові

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зранку о 6:06 в Харкові було гучно. Міський голова повідомив про вибух. Через хвилину він проінформував про ще один вибух в місті.

Харків під атакою ворожих БПЛА. Будьте обережні!

– вказав він.

Буквально відразу через декілька хвилин, о 6:10, Терехов повідомив, що один із ворожих ударів прийшовся по Шевченківському району Харкова.

За його словами, на місці влучання зафіксовано дим.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що російські війська ще з вчораншнього вечора запустили ударні БпЛА по регіонах України. Станом на 6:18 26 квітня в низці областей триває загроза атаки "Шахедами".