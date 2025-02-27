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27 лютого, 15:45
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У Харкові прогриміли вибухи: що відомо

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Харкові 27 лютого вдень пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги о 15:23.
  • Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації та загрозу авіаційних ударів.
  • О 15:39 КАБ летів у напрямку Харкова, і через 2 хвилини у місті пролунав вибух.

У Харкові вдень 27 лютого пролунали вибухи. До цього у місті оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Києві та області знову гучно: лунають вибухи та працює ППО

Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили о 15:23. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному напрямку.

 Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– написали військові.

О 15:39 Повітряні сили написали про те, що КАБ летить у напрямку Харкова. Через 2 хвилини у місті пролунав вибух.

"Вибух пролунав у Харкові", – написали кореспонденти Суспільного. 

Через кілька секунд журналісти повідомили, що у місті знову було гучно.

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