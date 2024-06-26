На Харківщині пролунали вибухи: Росія вдарила по Дергачах КАБами

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під ударом знову атакував Харків.

Вдень 26 червня у Харкові прогриміли вибухи. Місцевих закликають перебувати у безпечних місцях.

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У Харкові було гучно

Росія вкотре завдала удару по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про те, що умісті гучно. За його словами, ворог знову атакує.

Синєгубов попередив про небезпеку для міста та Харківського району.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про пуски керованих авіаційних бомб у Харківській області. Пізніше уточнили, що росіяни завдали ударів по житловому сектору. Відомо про 9 постраждалих, серед них літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

Росія постійно атакує Харків та область. Зокрема, 17 червня там також пролунала серія вибухів. Ймовірно, мовилось про вибухи поза межами міста. Про наслідки не повідомляли. Так само не було інформації про те, чим Росія тоді атакувала місто.