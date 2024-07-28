У Харкові прогриміли вибухи: окупанти завдали двох ракетних ударів

28 липня 2024, 11:03
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Джерело:

Суспільне

Російські окупанти не припиняють терор Харкова та його жителів. Зранку 28 липня там пролунали вибухи.

Про це о 10:59 повідомили в Суспільному. Зазначимо, що в області на той момент була оголошена повітряна тривога.

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В Харкові прогриміли вибух

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

В Харківській області сирени повітряної тривоги почали лунати ще о 9:20.

О 10:54 в Повітряних силах попередили про ракетну небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога. Власне, серед них була й Харківська область.

Вже через 5 хвилин Суспільне Харків повідомило про вибух у місті. Через хвилину видання проінформувало про ще один.

Другий вибух у Харкові,
ішлося в повідомленні.

Вже о 11:17 коментар про ситуацію в регіоні дав голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

Він підтвердив удари російських загарбників по Харкову.

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову,
написав він.

Синєгубов зазначив, що тип ракет наразі встановлюється. За його словами, поки що інформація про постраждалих внаслідок атаки ворога не надходила.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Автор: Ірина Марціяш