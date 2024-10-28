Під ударом був центр: окупанти атакували Харків, є поранені

Російські окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста. Вкотре під приціл ворога потрапляє Харків.

Пізно ввечері 28 жовтня у місті прогриміли вибухи. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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Вибухи у Харкові

В Харківській області повітряна тривога почалася о 20:04. Буквально через годину стало відомо про вибухи в місті та районі.

Вибухи в Харкові та районі! Перебувайте в укриттях,

– написав Олег Синєгубов.

В Суспільне Харків повідомляли про 3 вибухи станом на 21:01.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи у Харкові. Він повідомив, що російські окупанти атакують місто КАбами. Міський голова наголосив, що можливі повторні пуски.

Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється,

– написав Терехов о 21:02.

Невдовзі ситуацію прокоментував Олег Синєгубов. Він зазначив, що за попередніми даними, окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Станом на 21:10 – без постраждалих.

Вже через 5 хвилин мер міста повідомив, що є поранені внаслідок обстрілу. Станом на 21:23 відомо про 5 постраждалих.

Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи,

– повідомив Олег Синєгубов о 21:36.

Також він зазначив, що кількість постраждалих збільшилася. Станом на зараз відомо про 6 постраждалих.

Глава ОВА зазначив, що огляд місця влучання триває. Інформація оновлюється.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.