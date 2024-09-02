У Харкові – серія вибухів: є влучання у Київському районі та Руській Лозовій

У Харкові вдень 2 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області оголошували повітряну тривогу.

Сирени лунали через загрозу пусків КАБів. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряна тривога у Харківській області пролунала о 15:04. Через 13 хвилин Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,

– написали військові.

Про вибух у Харкові о 15:24 повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було гучно. Будьте обережні!" – закликав харківський мер.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також попросив харків'ян і жителів міста та району бути в укриттях. Журналісти Суспільного о 15:28 написали про ще один вибух у Харкові.

Згодом кореспонденти наголосили, що щонайменше п’ять вибухів пролунало у Харкові після повідомлення Повітряних сил про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією у бік Харківщини.

Окрім того, Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій, що за 5 кілометрів від Харкова. Там пошкоджене приватне домоволодіння, а також, за попередніми даними, є один постраждалий.

Станом на 15:38 повітряна тривога по всій Харківській області триває. Глава Харківської ОВА розповів, що у самому Харкові зафіксоване влучання у Київському районі.

На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих. Медики надають всю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів. Ліквідація наслідків триває,

– написав Синєгубов о 15:55.

За даними Терехова, серед постраждалих є четверо жінок. Обстеження міст прильотів продовжується. Мер Харкова також наголосив, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

"На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються", – написав пізніше мер.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 5. Також внаслідок удару пошкоджено об'єкт спортивної інфраструктури.

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