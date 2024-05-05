Росія вдарила по центральній частині Харкова: є поранені

Вдень 5 травня в Харківській області знову оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи.

Вибухи підтвердив міський голова. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги передувайте в укритті. Що вже відомо про вибух у Харкові, передає 24 Канал.

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Окупанти знову атакували Харків

Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Близько 14:08 у Харківській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Північному Сході. Зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Уже о 14:17 міський голова Ігор Терехов написав, що у Харкові чутно вибухи. Очільник ОВА написав, що окупанти завдають ударів. Олег Синєгубов закликав: "Харків та Харківський район: будьте в укриттях!".

Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови,

– вже о 14:32 написав Терехов.

Додав, що є попередня інформація про двох поранених. Через кілька хвилин голова ОВА уточнив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.

За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури,

– зазначив Синєгубов.

Профільні служби продовжують огляд. Вже о 14:47 міський голова повідомив, що кількість постраждалих зросла. На цю хвилину відомо про 5 поранених.

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