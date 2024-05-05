Росія вдарила по центральній частині Харкова: є поранені
Джерело:Ігор Терехов
Вдень 5 травня в Харківській області знову оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром пролунали вибухи.
Вибухи підтвердив міський голова. Не нехтуйте правилами безпеки й під час тривоги передувайте в укритті. Що вже відомо про вибух у Харкові, передає 24 Канал.
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Окупанти знову атакували Харків
Близько 14:08 у Харківській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Північному Сході. Зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Уже о 14:17 міський голова Ігор Терехов написав, що у Харкові чутно вибухи. Очільник ОВА написав, що окупанти завдають ударів. Олег Синєгубов закликав: "Харків та Харківський район: будьте в укриттях!".
Удар по центральній частині міста, в районі житлової забудови,
– вже о 14:32 написав Терехов.
Додав, що є попередня інформація про двох поранених. Через кілька хвилин голова ОВА уточнив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова.
За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури,
– зазначив Синєгубов.
Профільні служби продовжують огляд. Вже о 14:47 міський голова повідомив, що кількість постраждалих зросла. На цю хвилину відомо про 5 поранених.
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