У Харкові прогримів вибух

У Харкові сьогодні близько 15:30 стався вибух. Російські війська, імовірно, атакували КАБами.

Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного. Попередньо Повітряні сили попередидили про пуски КАБ на Харківщині.

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"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", – повідомили ПС.

Обстріли Харківщини

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У Харківській міськраді повідомили статистику обстрілів Харкова за липень: минулого місяця російські війська 13 разів атакували місто. Внаслідок обстрілів постраждали понад 30 людей.

Зазначають, що за даними департаменту надзвичайних ситуацій, ворог запускав по місту балістичні ракети, бомби УМПБ Д-30, БПЛА, ракети ППО та Х-35У.

Сигнал повітряної тривоги лунав 114 разів. У мерії додають, що було зафіксовано 70 реальних загроз обстрілу Харкова.