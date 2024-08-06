Росіяни вдарили по центру Харкова: є влучання у житлову зону, на місці атаки – пожежа

У Харкові зранку 6 серпня стався вибух. Попередньо була загроза атаки балістикою. Зафіксовано влучання у житлову зону центральної частини міста.

Вибух підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

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За даними Терехова, ворог вдарив по центру міста, на місці атаки триває пожежа. Наразі дані щодо постраждалих уточнюють.

"Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється", – повідомив Терехов.

У Повітряних силах за хвилину до вибуху попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.