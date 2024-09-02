У Харкові прогримів вибух

Російські окупанти не вгамовуються тероризувати Харків та його населення. Так, пізно ввечері 2 вересня в місті прогримів вибух.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Зазначимо, що в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Вибух у Харкові

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері о 21:54 в Харківській області звучали сирени, що сповіщали про повітряну тривогу.

Зазначимо, що в Повітряних силах о 21:56 попереджали про пуски КАБів на Харківщині. "Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", – написали там.

Через майже 10 хвилин від початку тривоги Ігор Терхов повідомив про вибух в місті.

У Харкові вибух! Будьте обережні,

– ідеться в повідомленні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.