Росія атакує Харків КАБами, лунає багато вибухів

Росія продовжує атакувати мирні міста України за допомогою керованих авіаційних бомб. На жаль, під ворожим ударом опинився Харків.

У місті пролунали вибухи після застереження Повітряних сил. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили близько 16:39. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією у напрямку Харківської області. Вже о 16:46 з'явилася перша інформація про вибухи.

У Харкові чутно вибухи,

– ідеться у повідомленні кореспондентів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

На цьому ворожа атака не припинилася. Тієї ж хвилини Повітряні сили знову повідомили про рух керованих авіаційних бомб у напрямку міста. За хвилину Суспільне знову повідомило про повторні вибухи.

Наразі ані мер міста Ігор Терехов, ані очільник ОВА Олег Синєгубов не коментували це. Вочевидь деталі стосовно потенційних наслідків ворожого обстрілу будуть оприлюднені місцевою владою згодом.