У Харкові прогриміла серія вибухів

Вночі 12 липня у Харкові чули кілька вибухів. Росіяни атакують місто безпілотниками і керованими авіаційними бомбами.

Інформація про наслідки атаки наразі зʼясовується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Ігора Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

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Що відомо про атаку по Харкову?

Терехов о 4:41 підтвердив, що місто перебуває під атакою з повітря і закликав містян бути обережними. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що уся інформація наразі з'ясовується. "Загроза з повітря зберігається. Залишайтесь у безпечних місцях", – наголосив посадовець.

Пізніше міський голова уточнив, що попередньо – було зафіксовано удар КАБом по житловому масиву у Київському районі. Після цього вибухи лунали уже через атаку "Шахедом".

Важливо! За словами Синєгубова, станом на 4:49 інформації щодо постраждалих внаслідок російського удару не надходило.