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25 липня, 22:22
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Знову приліт у центрі міста: у Харкові прогримів вибух

Надія Батюк

Росія продовжує атакувати Україну та тероризувати мирне населення. Ввечері 25 липня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.

Цього разу під ударом опинився Харків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибух у Харкові?

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 19:58. Ще о 19:39 в Повітряних силах повідомляли про загрозу ударних БпЛА для області.

О 22:19 Терехов заявив про вибух у місті. Згодом він зазначив, що попередньо приліт стався у центральній частині міста в Київському районі. Інформація щодо можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. Станом на 22:30 загроза атаки на Харківщину досі зберігається.

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Зазначимо, що цей приліт в центрі міста не перший за сьогодні. О 20:48 мер Харкова Ігор Терехов повідомив що було зафіксовано влучання у центрі міста, неподалік від ще одного прильоту. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожий дрон влучив у дерево, через що пошкоджено віконне скління сусідньої будівлі.