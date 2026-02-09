Про таке інформують кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибух у Харкві 9 лютого?
Варто зазначити, що близько 18:15 на півночі Харківщини Повітряні сили фіксували ворожі БпЛА.
Звук вибуху мешканці міста чули о 18:54. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки не надходило. Водночас у регіоні досі триває повітряна тривога.
До речі, під ударом ворожої балістики вдень було й місто Дніпро. Там після вибухів в одному з районів міста виникла пожежа, фіксували задимлення.