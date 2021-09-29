Нові дані опублікували на сайті Національного агентства з протидії корупції. Про зміну матеріального статусу стало відомо 29 вересня.

Цікаво Накупив авто і землю на 26 мільйонів гривень: податкова зацікавилася українцем

Квартиру подарували

Олена Ісікова, яка є прокуроркою в Новобаварському відділі Харкова, повідомила про зміни в матеріальному статусі. У декларації жінка вказала, що стала власницею квартири площею 32,8 метра квадратних.

Вартість апартаментів – 400 тисяч гривень. А це – близько 12 100 гривень за метр квадратний. Квартиру, за даними, подарувала Віра Ісікова. Жінка й прокурорка мають однакове прізвище, тому, ймовірно, це її родичка.

Зверніть увагу! У щорічній декларації прокурорки раніше вказували дві квартири. В одній з них вона була зареєстрована, а другою могла користуватися. У 2020 році в прокуратурі Олена Ісікова заробила 344 тисячі гривень. Ні авто, ні заощаджень в жінки не було.

Авто прокурорки, як 4 річні зарплати