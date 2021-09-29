Нові дані опублікували на сайті Національного агентства з протидії корупції. Про зміну матеріального статусу стало відомо 29 вересня.
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Квартиру подарували
Олена Ісікова, яка є прокуроркою в Новобаварському відділі Харкова, повідомила про зміни в матеріальному статусі. У декларації жінка вказала, що стала власницею квартири площею 32,8 метра квадратних.
Вартість апартаментів – 400 тисяч гривень. А це – близько 12 100 гривень за метр квадратний. Квартиру, за даними, подарувала Віра Ісікова. Жінка й прокурорка мають однакове прізвище, тому, ймовірно, це її родичка.
Авто прокурорки, як 4 річні зарплати
- Схожий випадок помітили нещодавно за участю прокурорки Салтівського відділу Анни Лях.
- Жінка купила авто Toyota RAV4, що коштує 740 тисяч гривень, а це – понад 4 річні зарплати українця.
- У 2020 році було відомо, що прокурорка разом із чоловіком вже мали два елітних авто.
- Загалом за рік в прокуратурі жінка заробила 334 тисячі гривень.