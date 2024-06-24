У Харкові пролунала серія вибухів

В ніч на 24 червня в Харкові пролунала серія вибухів. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Російські війська не припиняють терор Харкові та області й продовжують цинічно завдавати ударів. Про вибухи на Харківщині місцеві мешканці повідомили о 01:17.

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Вибухи на Харківщині

За інформацією журналістів, вибухи, ймовірно, були за межами міста.

Згодом Повітряні сили ЗСУ також повідомили про активність російської авіації.

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Пуски КАБів на Харківщині!

– йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада не надавала офіційних коментарів щодо вибухів на Харківщині.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі

Вдень 23 червня на Харківщині також лунали вибухи. Згодом начальник Дергачівської міської військової адміністрації розповів, що російські окупанти вдарили по селищі Слатине балістикою.