У Харкові прогриміла серія вибухів: яка причина

У Харкові після 14 години 26 грудня почули серію вибухів. До цього по всій області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Тривогу у Харківській області оголосили ще о 10:44 26 грудня. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– писали військові.

Уже о 14:08 Повітряні сили написали про керовану авіабомбу, яка рухається у напрямку Харкова.

О 14:13 кореспонденти Суспільного написали про вибух, який чули у Харкові. Ймовірно, він стався за межами міста. Через хвилину стало відомо про серію вибухів у місті.

"У Харкові було чутно серію вибухів", – зазначили журналісти.

Наразі ні в ОВА, ні в мерії не коментували наслідки вибухів у Харкові чи у передмісті.

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