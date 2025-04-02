У Харкові пролунали вибухи: місто масовано атакують БпЛА

Вночі 2 квітня в Харкові прогриміли вибухи. В цей час у місті була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Харків атакують російські "Шахеди"

Повітряну тривогу в Харкові оголосили ввечері 1 квітня – о 22:23. Вже за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування ударних БпЛА в регіоні.

За даними кореспондентів Суспільного, перші вибухи в Харкові почули близько 00:19. Фактично одразу після цього в місті прогриміло ще кілька серій вибухів.

Ворожу атаку на Харків прокоментував мер міста Ігор Терехов.

Ворог завдав вже кілька ударів по місту БпЛА. Візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста. Будьте обережні!

– написав він.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.