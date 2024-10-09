У Харкові пролунали вибухи, ворог атакував КАБами: удар прийшовся біля житлової забудови

Росіяни запустили керовані авіабомби по Україні вдень, 9 жовтня. Внаслідок цього у Харкові прогриміли вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. За мить цю інформацію підтвердив й міський голова Ігор Терехов.

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У Харкові чули вибухи

Повітряна тривога у Харківській області пролунала о 15:17. За хвилину у Повітряних силах уточнили, що небезпека пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Там застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже за кілька хвилин з'явилися повідомлення про вибухи.

У Харкові було чутно вибухи,

– йшлося у повідомленні.

Відповідну інформацію підтвердив і мер: "У місті було чутно вибух! Харків перебуває під ударами КАБів. Можливі повторні пуски. Будьте обережні", – написав він.

Він також повідомив, що удар Росії міг прийтися на район щільної житлової забудови. Такі дані вказав й очільник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, екстрені служби виїхали на місце події.

Пізніше Синєгубов уточнив, що удар керованою авіабомбою прийшовся по відкритій території у Шевченківському районі Харкова.

Станом на 16:00 відомо, що постраждала 81-річна жінка. Вона зазнала легких поранень склом.

Згодом Терехов уточнив, що у багатоповерхівках поблизу місця влучання КАБ у Харкові вибиті шибки. Огляд території триває

Водночас, як розповів керівник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, один з ударів прийшовся на Слатине. Там російська авіабомба влучила у приватний будинок.

Наслідки атаки Росії на Харків

У Нацполіції повідомили, що росіяни вдарили по житловій забудові Харкова. Також на місці удару було вилучено фрагменти авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

Ворог поцілив керованою авіабомбою по Шевченківському району міста. Ворожий боєприпас влучив у землю на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та фасади прилеглих житлових будинків. Тілесні ушкодження отримала 81-річна жінка,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у Харківській обласній прокуратурі додали, у селі Слатине авіаудар пошкодив щонайменше 10 приватних будинків, на щастя, постраждалих немає.