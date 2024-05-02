У Харкові пролунали вибухи: ворог вдарив КАБами

У Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами.

Звук вибуху в обласному центрі почули об 11:00 2 травня 2024 року. Повітряну тривогу Харківській області оголосили о 10:13, відбій пролунав об 11:33.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,

– попередили Повітряні сили ЗСУ об 11:01.

За хвилину до цього Суспільне написало, що:

на півночі Харкова було чутно вибух. Ймовірно, він пролунав за межами міста;

повторний вибух пролунав у Харкові.

Росія атакує Харківщину: коротко