У Харкові пролунали вибухи: ворог вдарив КАБами

2 травня 2024, 11:05
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У Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами.

Звук вибуху в обласному центрі почули об 11:00 2 травня 2024 року. Повітряну тривогу Харківській області оголосили о 10:13, відбій пролунав об 11:33. 

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Що відомо про вибухи в Харкові 

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,
– попередили Повітряні сили ЗСУ об 11:01.  

За хвилину до цього Суспільне написало, що:

  • на півночі Харкова було чутно вибух. Ймовірно, він пролунав за межами міста;
  • повторний вибух пролунав у Харкові. 

Росія атакує Харківщину: коротко 

  • Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова 1 травня ворог пошкодив 14 житлових будинків.
  • На жаль, внаслідок обстрілу села Липці загинула 78-річна жінка. У селі Глинське Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав 46-річний водій.
  • Також ворог цинічно обстріляв селище Золочів Харківської області. Там ворог вдарив керованими авіабомбами, пошкодив адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, знищив приватний будинок.
  • Там загинули місцеві 64-річний чоловік та 38-річна жінка. З вибуховими травмами у середньому стані госпіталізовані 74-річна жінка та 77-річний чоловік. Поранений 35-річний чоловік лікуватиметься вдома, медики також надали допомогу 50-річному чоловіку, 41-річній жінці та 12-річному юнаку. 

Автор: Діана Квасневська