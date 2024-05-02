У Харкові пролунали вибухи: ворог вдарив КАБами
2 травня 2024, 11:05Читать новость на русском
У Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни атакували керованими авіаційними бомбами.
Звук вибуху в обласному центрі почули об 11:00 2 травня 2024 року. Повітряну тривогу Харківській області оголосили о 10:13, відбій пролунав об 11:33.
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Що відомо про вибухи в Харкові
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,
– попередили Повітряні сили ЗСУ об 11:01.
За хвилину до цього Суспільне написало, що:
- на півночі Харкова було чутно вибух. Ймовірно, він пролунав за межами міста;
- повторний вибух пролунав у Харкові.
Росія атакує Харківщину: коротко
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова 1 травня ворог пошкодив 14 житлових будинків.
- На жаль, внаслідок обстрілу села Липці загинула 78-річна жінка. У селі Глинське Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав 46-річний водій.
- Також ворог цинічно обстріляв селище Золочів Харківської області. Там ворог вдарив керованими авіабомбами, пошкодив адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, знищив приватний будинок.
- Там загинули місцеві 64-річний чоловік та 38-річна жінка. З вибуховими травмами у середньому стані госпіталізовані 74-річна жінка та 77-річний чоловік. Поранений 35-річний чоловік лікуватиметься вдома, медики також надали допомогу 50-річному чоловіку, 41-річній жінці та 12-річному юнаку.