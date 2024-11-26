У Харкові пролунав вибух

Вночі 26 листопада у Харкові прогримів вибух. Повітряна тривога в області триває вже майже 5 годин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Харкові сьогодні вночі

Вибух у Харкові пролунав близько 00:20. Зауважимо, тривога на Харківщині оголошена з 19:51.

Повітряні сили о 00:07 попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу.

Станом на 00:30 місцева влада не коментувала вибухи у Харкові. Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

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