У Харкові пролунали вибухи: Росія атакувала область крилатими ракетами

Російська армія продовжує тероризувати Україну ракетами та дронами. Одна з повітряних цілей агресора вибухнула в Харкові. Місцеві жителі повідомили про вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Ракетна атака по Харкову

О 21:02 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Близько півночі Повітряні сили фіксували рух ракет в напрямку Харківської області. Ймовірно, озброєння, яким ворог атакував регіон цієї ночі, є балістичним, а також крилатими ракетами типу "Калібр", за даними моніторингових каналів.

Місцеві жителі чули серію вибухів. Про наслідки атаки поки що не повідомляється.

Монітори пишуть, що в межах Харківщини ворог застосував щонайменше чотири ракети "Калібр" та дві балістичні ракети з комплексів С-300/С-400.

Наразі ракетна небезпека та загроза балістики в області ще триває.

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Де зараз оголошено повітряну тривогу

У багатьох областях України станом на 00:52 триває повітряна тривога. Ворог продовжує атаку "Шахедами", ракети в повітряному просторі не фіксуються.