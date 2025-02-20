У Харкові пролунали вибухи: Росія атакувала область крилатими ракетами
- У Харкові пролунали вибухи через атаку крилатими та балістичними ракетами з боку Росії, використано щонайменше чотири ракети "Калібр" та дві балістичні ракети з комплексів С-300/С-400.
Російська армія продовжує тероризувати Україну ракетами та дронами. Одна з повітряних цілей агресора вибухнула в Харкові. Місцеві жителі повідомили про вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Ракетна атака по Харкову
О 21:02 у Харкові оголосили повітряну тривогу. Близько півночі Повітряні сили фіксували рух ракет в напрямку Харківської області. Ймовірно, озброєння, яким ворог атакував регіон цієї ночі, є балістичним, а також крилатими ракетами типу "Калібр", за даними моніторингових каналів.
Місцеві жителі чули серію вибухів. Про наслідки атаки поки що не повідомляється.
Монітори пишуть, що в межах Харківщини ворог застосував щонайменше чотири ракети "Калібр" та дві балістичні ракети з комплексів С-300/С-400.
Наразі ракетна небезпека та загроза балістики в області ще триває.
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Де зараз оголошено повітряну тривогу
У багатьох областях України станом на 00:52 триває повітряна тривога. Ворог продовжує атаку "Шахедами", ракети в повітряному просторі не фіксуються.