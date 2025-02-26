У Харкові зафіксували три прильоти по місту

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинився Харків.

Росія 26 лютого 2025 року вдарила по Харкову. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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У Харкові гучно

Кореспонденти повідомили про вибухи в Харкові. Пишуть щонайменше про два. Наразі немає жодних деталей щодо цього. Місцева влада прокоментувала вибухи. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, є три прильоти по місту.

Відповідно до попередньої інформації їх зафіксували у Шевченківському та Київському районах.

На цю хвилину – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється,

– написав він.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укритті або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сигнали повітряної тривоги.